中國自動駕駛貨車運輸初創公司智加科技、圖森未來，以及雷射雷達感測器製造商禾賽科技，傳出正在考慮在美國或中國以不同方式上市，包括利用收購SPAC方式。
The Information於21日報導，智加科技已經聘請高盛尋找一家可以合併的「特殊目的收購公司」（SPAC），該公司也一直在考慮同時在中國IPO。
禾賽科技則計畫2021年初在中國科創板上市，估值可能超過10億美元。圖森未來一直在與投行談判，傾向於傳統的IPO，但有跡象表明該公司也在為合併SPAC做準備。
報導稱，SPAC是一種為公司上市服務的金融工具, 與「借殼上市」不同的是，SPAC自己造殼，該「空殼公司」只有現金，沒有實業或資產。此前，人人汽車、Agora等中國公司便是透過SPAC方式在美國上市，這種方式既可以直接上市，又可以降低費用，成本僅約合尋求保薦機構的方式20％。
(工商 )
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