罷捷第二階段連署送件 鳳山清「捷」隊徒步遊行

罷免高雄市議員黃捷行動第二階段在9月25日啟動後，於20日送件高雄市選委會。罷捷總部發言人徐尚賢表示，二階連署書共有40918份，等同「鳳山40918人的民意」，也代表著大家「就是要罷免掉黃捷」的決心；40918的諧音近似「是你就要罷」，讓罷捷支持者以此作為口號，對黃高喊：「放馬過來，白目下台！」

徐尚賢在送件後發布新聞稿，表示：「經過將近兩個月的時間，鳳山清捷隊在沒有奧援、人力不足、資源短缺的情形下，依靠民間力量的支持、熱情志工的努力、社會大眾的參與，罷捷總部很榮幸的能完成鳳山四萬多人民的託付，並於今日將鳳山40918人的民意送至高雄選舉委員會。40918是妳就要罷，就是要罷免掉黃捷！」

臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」於21日發文，寫道：「狂賀！罷捷二階完成送件。40918份，『是你就要罷』。感謝罷捷志工們這一路以來的努力！接下來請大家幫忙分享相關新聞，我們一起下架不良議員。」

文章一出，迴響熱烈，獲得超過2650個讚、超過120則留言與超過120次分享。網友紛紛留言：「清捷隊通關密語40918」、「不罷掉會讓他們為所欲為，如髒CC一樣」、「讓她知道，鳳山人，鳳字寫得可工整漂亮」、「換個角度說，沒有反萊豬的民意代表，我們應該都要認真重新檢核一下，還要再支持他們嗎？」「這是最近以來聽到最好的消息」、「鼓勵年輕人放蕩的傢伙，趕緊滾下台吧」、「總算可以清理清理浩捷雙煞了」。

(中時新聞網)