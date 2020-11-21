前兩場HBL男生組預賽都上演逆轉秀的東山高中，21日面對已無晉級希望的南湖高中，竟從20分大幅領先差距被追上，險些換成被南湖演出逆轉秀，東山終場74比68險勝南湖，預賽3戰全勝、D組第1身分闖進12月30日高雄複賽。

東山教練廖覎鋕賽後無奈表示，好不容易今天無須辛苦打逆轉球，沒想到卻變成大家不會打領先球，「主要是末節換成兩個一年級上去，整個場面都亂了，就算趕緊換回主力，也因休息太久沒法恢復節奏，這次3場預賽確實凸顯一些問題。」

廖覎鋕坦承，上屆一口氣畢業5個球員，也讓東山呈現重新完整接班的局面，「所以第一場預賽一度落後到20分以上，就是這個原因，因為我講的一些話，球員根本聽不太進去，只能藉由這次預賽做好場上學習，甚至展現各自應有價值。」

今年扛下隊上代表王牌「7號」球衣的魏芃禾，21日除了貢獻全場最高25分，且拿8助攻、7籃板的接近大三元表現，更在最後3分33秒投進穩住軍心的三分球，但他賽後聽到自己表現接近大三元，反應竟是，「有嗎？我真的不知道。」

「我只想努力在場上帶領大家，前兩場演出逆轉戲碼，我就是告訴大家要笑著打球，今天差點被對方逆轉，也是帶著笑容上場，」魏芃禾表示，「畢竟今年我們必須扛著東山上屆4強、勝負、自我表現等因素打球，我們身上扛的壓力不小。」

男生預賽D組賽事也在21日提前落幕，東山確定拿下3勝0敗位居第1，接著是2勝1敗的東泰、1勝2敗的萬能等3隊取得高雄複賽門票，0勝3敗的南湖宣告淘汰，接下來就等22日晚上打完所有預賽，就會抽籤決定複賽分組情況。

(中時 )