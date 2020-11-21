大雅區農會捐贈消防局大雅分隊救護車，市長盧秀燕回贈感謝狀。（陳淑娥攝）

市長盧秀燕致贈大雅區農會匾額。（陳淑娥攝）

台中市大雅區農會21日舉辦100周年慶，規劃各區農會農特產品展售區、青農農夫市集等與民同樂，並當場捐贈1台救護車給大雅消防分隊。市長盧秀燕感謝農會對在地消防工作支持，以行動回饋地方，同時肯定農會積極輔導農民行銷農特產品、落實照顧農民責任。

大雅區農會今天上午於雅潭路夜市廣場舉行100周年慶祝大會，設置迎賓區、大雅區農會農業推廣教育成果展區、台中市各區農會農特產品展售區、青農農夫市集在地農特產品展售區等，包括立委楊瓊瓔等人均到場同慶。

盧秀燕致詞時指出，大雅區農會是農金獎常勝軍，連續2年蟬聯「營運卓越獎」特優獎，不僅營運成績良好，更不遺餘力輔導農友行銷、生產優質農產品，感謝大雅區農會積極輔導農民行銷農特產品、落實照顧農民的責任，祝福農會百歲生日快樂。

大雅區農會總幹事林國永表示，大雅農會創立於1920年8月23日，歷經日本統治、台灣光復初期至今，自早期純農業的社會形態，轉型目前以工商業為主，農業生產以水稻為主，小麥及紅薏仁是本區特產。隨著台灣農村發展及時代環境的進步，執行業務種類及數量逐年增加，提供專業、親切與高效率的服務。

大雅區農會長年熱心公益，今日也捐贈市府消防局大雅分隊救護車1台，由盧秀燕代表受贈及頒發感謝狀，感謝農會對在地消防工作支持，以行動回饋地方。

農業局表示，這次慶祝活動「雅農薪傳、百年永續」，安排著名文藝團體及學校，以100周年祝壽為主題設計節目表演，包括祝壽開場鼓、福祿壽三仙祝壽表演、獻壽桃、祝壽舞、爵士樂團表演等節目。

(中時 )