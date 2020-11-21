反萊豬的民意居高不下，針對中選會決議要求國民黨須限期補正「公投綁大選」與「顧食安公投」等2案，議員羅智強21日砲轟，中選會終於秀下限，要求補件可讓中選會再拖60天，民主納粹黨砍完中天後砍公投。

羅智強指出，反萊豬公投的主文，訴求禁止「萊克多巴胺等乙型受體素」之豬隻肉品進口，中選會說目前政府只有開放萊克多巴胺，沒有開放其他的乙型受體素，與「重大政策複決」要件不符，要求補正。

羅智強表示，2018年的反核食公投，不也是政府維持禁止，而以公投複決嗎？法律根本沒有規定，公投主文一定要與政府現有的政策完全不同。而在綁大選公投，中選會說主文內容淺顯明瞭，但是公投法規定，只能公投立法原則而非具體條文，所以又要求補件。

「這真的是貽笑大方」羅智強直言，公投法規定公投立法原則而非具體條文，是因為法律往往互相牽連配套，如果要一一把必須修正的條文列舉出來太過繁瑣，因此要求立法機構，依據公投通過的主文去全盤修正，而不是說「主文寫得太清楚，就變成具體條文，不能公投」。

羅智強痛批，這些簡單的道理，民進黨也不會不懂，只是民進黨心知肚明，自己現在站在民意的對立面，所以再怎麼難看，也必須要封殺公投，千萬不能讓綁大選、反萊豬的公投趕上2021年。

羅怒轟，民進黨真的要殘害台灣的民主到這個地步嗎，真的要逼迫人民，在憤怒中爆發，呼籲人民站出來，向獨裁政府喊去你的民主進步。

(中時 )