文化大學新聞系副教授陳慧蓉擔任NCC本次中天新聞台審照鑑定人，遭同是系友的資深媒體人曾建華批評，引起論戰。文化大學新聞傳播學院今(21)日透過聲明稿回應，教師個人言論，不代表學系或學院的共同或正式立場，至於兼任教師李惠仁因此事而辭去教職，院方則強調尊重個人意見與意願。

以下是文化大學新聞傳播學院聲明：

1.本院教師針對公共議題發表之個人意見，皆屬言論自由範疇，教師個人言論，自負言責，亦可受公評。本學院向來尊重所有教師的言論自由。

2.教師在校外發表言論時的職稱，只為標註個人身份識別，因此，教師個人言論，並不代表學系或學院的共同或正式立場。

3.本學院教師皆知，個人信仰與立場，不應影響專業教學內容，更不會要求學生認同教師之個人信仰或立場。

4.尊重並維護新聞與言論自由、遵守傳播法規，為本學院所有專業課程之基本教學理念，本學院教師對此皆有了解。

5.本學院尊重所有校友及社會人士對公共議題發表意見之言論自由，但也請各界與本學院共同維護校園安寧、正常教學及學生之受教權。

6.對於有教師請辭一事，院、系尊重其個人意見與意願。

(旺報 )