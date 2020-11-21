彰化縣二水分駐所1名王姓員警，利用上班前到分駐所旁買晚餐，意外讓他逮到陳姓通緝犯，王員表示，當天進入該店，發現前頭排隊的男子眼神閃爍，不時向外張望，仔細一看發現是陳姓通緝犯，立即通報線上員警到場，將陳姓通緝犯逮捕歸案，警匪追逐的場面也讓便當店客人看傻，直呼歹徒傻，敢在派出所旁買晚餐，活該。

警員王正佑表示，當天他上6點班，提早從住家開車到分駐所，但因為還沒吃飯感到飢餓，所以走到派出所旁百公尺的便當店，就看到陳姓通緝犯，但因為害怕當場緝捕會影響到店家及客人，因此走到門外，打電話通報線上員警，自己則在外埋伏等待。

二水分駐所長甘致宇表示，陳嫌生性狡猾，四處躲藏行蹤不定，還會刻意閃避路口監視器，本次王員機警逮到陳嫌，足為同仁表率。（圖／警方提供／中國時報吳建輝彰化傳真）

王員表示，因為平常會特別記住轄內通緝或問題人口，陳姓通緝犯本來就是轄區關注人口，時常進出監所，有多項前科，事實上他當天上午才又遭通緝，下午就被他逮住；二水分駐所長甘致宇表示，陳嫌生性狡猾，四處躲藏行蹤不定，還會刻意閃避路口監視器，本次王員機警逮到陳嫌，足為同仁表率。

田中分局分局長鄭頴聰表示，本次員警勤餘時間發揮警察天性機警觀察，才能查獲如此狡猾之通緝犯，對員警充分的掌握轄內犯罪人口動態，認真機警表現十分肯定，也呼籲民眾，若發現不法，可立即撥打「110」報案專線，讓警民攜手合作共同打擊犯罪。

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(中時新聞網)