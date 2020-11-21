婚姻似乎已不是幸福的保證？許多外型亮眼、工作能力出眾的人，即便條件再優秀，仍有機會被枕邊人背叛。資深媒體人林裕豐爆料，有位知名主播決定結婚時，身邊友人都不太看好，果真婚後丈夫外遇了，且直接把小三叫到家中，邊看老婆播報邊偷情。

林裕豐在節目《震震有詞》透露，這名女主播還是記者時，口條和台風都表現得非常好，獲得長官賞識，不到一年就登上播報台，後來有個花名在外的資深記者追求她，兩人打算走入禮堂，身邊朋友都力勸主播多加考慮，但她沒有把話放在心裡，堅持要嫁。

原來男方為了表現誠意，掛保證只要主播去上班、自己休假時，都會好好在家寫專題、文案或經營社群平台，承諾不會趁老婆上班時偷跟女生約會，所以主播一直以來都很信任老公。

未料一切都是謊言，林裕豐爆料這名資深記者繼續偷情，且把小三call來家裡，邊看新聞邊「辦事」，外遇事跡逐漸傳開，同事們陸陸續續都知道。至於為什麼消息會走漏風聲，林裕豐回答：「因為小三也是業界的人。」

所有來賓聽完都震驚不已，資深音樂人許常德也補充，對他們兩個人來說，這樣更有刺激、挑戰的感覺，且男方更認定此女就是小三，不願意尊重她。

(中時新聞網)