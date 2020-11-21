吳濁流文學獎基金會辦理的吳濁流文學獎，今年與新竹縣吳濁流文藝獎合併後，21日首度在吳濁流故居舉辦「吳濁流文學獎」頒獎典禮，在28位得獎人中，何郁青抱走短篇小說和現代詩「雙首獎」，成為最大贏家。

縣長楊文科表示，吳濁流是客家人的代表，能在吳濁流故居舉行頒獎典禮可說別具意義，感謝吳濁流文學獎基金會與新竹縣文化基金會的支持，未來縣府也會持續發揚光大。

今年共有28位得獎者，最大獎為短篇小說首獎14萬元，由首度參賽的何郁青以「有狗消失的天空」拿下，她同時以「聲音的來歷」捧走現代詩首獎8萬元，可說是本屆最大贏家。

何郁青說，她從小喜歡寫作，卻是首度參加比賽，能得獲「雙首獎」殊榮也十分意外，其中現代詩「聲音的來歷」是她對逝世母親的懷念，她從新埔在地詩人杜潘芳格的作品中得到很大安慰，從而創作出參賽作品。

文化局表示，今年「吳濁流文學獎」有竹縣文化基金會的挹注，總獎金高達100萬元，徵文類別也由去年兩類增加為現代詩、兒童文學、散文、短篇小說四大類，總收件494件創下新高，其中以現代詩183件最多。

評審認為，今年參賽作品題材多元多樣，符合吳濁流文學獎推廣文學創作的初衷，因新冠肺炎疫情影響全世界的政治經濟，成不少投稿者的創作素材，但散文類首獎、貳獎從缺，增加8名評審推薦獎。

有不少得獎作品讓人驚艷，如首獎「有狗消失的天空」是很棒的魔幻寫實小說；兒童文學類首獎「我養了一片雲」敘述方式獨到；現代詩首獎「聲音的來歷」巧妙運用各種語言，創造暗示與音韻，貳獎「在圖書館，遇見」被評審盛讚是可翻拍成電影的優秀作品。

(中時 )