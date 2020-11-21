職業摔角聯盟WWE宣布開除了旗下女選手瑟琳娜(Zelina Vega, 擂台名)，她是第一個公開對抗聯盟新禁令的人。老闆麥馬漢(Vince McMahon)今年9月下令嚴禁選手在網路實況平台直播賺錢，雖然引發反彈但只有瑟琳娜挺身反抗，被公司拿來殺一儆百。
瑟琳娜在「禁播令」之後到英國OnlyFans網路平台開設帳號，提供她自己的各種影片、內衣與泳裝照，收取訂閱者每月30美元的費用(約台幣856元)。此外她也有Twitch帳號，依據公司新政策，這些平台只可以拿來幫公司賺錢，不能自己兼差。
時代不同了，摔角手有機會藉由WWE的電視轉播獲取知名度，做為當上「網紅」的另一條路線。WWE每周都有數場直播節目，在美國電視頻道播放，已經讓很多出身鄉下的女孩在IG獲得百萬追隨者。WWE擔心摔角手在這些平台做出不利於公司的言論，畢竟他們隨時可能跳槽到其他的摔角聯盟，這在業界是很常見的事。
瑟琳娜在推特上與摔角迷道別，並在直播後表示她與WWE之間並無嫌隙，感謝WWE給她追逐夢想的機會。外界認為瑟琳娜不敢直言攻擊WWE，因為她的丈夫布萊克(Aleister Black)目前仍是WWE選手。
(中時新聞網)
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