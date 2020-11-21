國際知名IP「熊熊遇見你」三隻熊熊主角現身台中圓滿戶外劇場，引起全場大小朋友歡呼聲。（盧金足攝）

2020台中耶誕嘉年華影展開幕，首映《熊熊遇見你電影超棒DER》動畫長片，讓市民朋友和可愛的熊熊在圓滿戶外劇場提前歡慶耶誕節。

台中耶誕嘉年華影展神祕彩蛋，國際知名IP「熊熊遇見你」三隻熊熊主角現身台中圓滿戶外劇場，引起全場大小朋友歡呼聲。

台中市新聞局副局長陳佳君表示，歡迎市民從這個周末開始一同走到戶外看電影，溫馨過耶誕，新聞局結合影展、耶誕節主題，補助財團法人台中市影視發展基金會辦理「2020台中耶誕嘉年華影展」。

自11月20日起連續兩周五、六、日，在圓滿戶外劇場免費放映6部精選動畫電影，希望市民朋友在歡樂溫暖的氣氛下迎接耶誕節的到來。

台中市影視發展基金會執行長林盈志說，台中正努力發展成為影視之都，透過多元的電影類型帶給市民視覺饗宴，台中耶誕嘉年華影展以親子共樂為目標，台中國際動畫影展自11月27日至12月2日在新時代凱擘影城舉行，放映來自世界各國的153部精彩動畫作品，參加國際級的動畫饗宴。

2020台中耶誕嘉年華影展自11月20日起連續兩週五、六、日，將依序放映《熊熊遇見你電影超棒DER》、《北極特快車》、《聖誕快遞3D》、《捍衛聯盟》、《壞壞萌雪怪》及《鬼靈精》等6部精采動畫。

自11月13日起至12月12日在文心森林公園同時展出主題裝置作品，有超人氣國際IP「熊熊遇見你」大型裝置作品，打造網美打卡新亮點外，還有TIAF台中國際動畫影展歷年回顧展及濃濃耶誕風情的造景佈置，帶領民眾提前開心過耶誕。

(中時 )