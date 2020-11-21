農委會陳吉仲尊重參與秋鬥大遊行的人民權利，但強調標示清楚就沒有問題，消費者不用擔心。（莊曜聰攝）

2020秋鬥大遊行22日登場，是蔡政府連任後首度集結民間團體、政黨的大型抗議活動，主要訴求為「反毒豬、反雙標、反黨國」，針對反毒豬問題，農委會主委陳吉仲21日出席台南肉燥飯節時表示，他尊重參與人的權利，但目前全世界還是有101個國家允許萊豬進口，而且台灣訂定的標準更嚴格，站在農委會角度，也希望消費者全數購買國產豬。

陳吉仲表示，行政院指示各部會配合衛福部把清楚標示做好，如果還是有少數特定風險族群有疑慮，請大家看清楚所有豬肉及加工品的標示，有萊克多巴胺的就只有美豬，沒有其他國家的，希望消費者全數購買國產豬，針對畜牧業，會盡快將產業基金送行政院核定，130億的基金絕對可以讓整個產業永續經營，把產業、消費者顧好，解決國際貿易障礙問題，就能大步邁進。

陳吉仲說，明年1月1日開始，全台3500多所 160萬學童營養午餐全面使用國產食材，重點不在不讓萊豬進入校園，而是在於可以讓家長安心、讓在地農民增加收益、食農教育做好，才是正面貢獻。

陳吉仲指出，國產豬肉佔全台市場9成以上，傳統市場的溫體豬都是用國產豬，肉燥飯、滷肉飯都是用國產豬，會配合衛福部把清楚標示做好，肉從哪裡來，請消費者安心，農委會也會全力支持地方政府及協會舉辦活動推廣行銷。

台南市長黃偉哲也大力促銷台南肉燥飯，他說政府開放萊豬進口，但最重要的是消費者有選擇的權利，也保證到台南吃的肉燥飯都是台灣豬，如果不用台灣豬就用消費者的力量來做選擇。

(中時 )