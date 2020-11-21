球員工會和國泰世華銀行從2012年開始合作舉辦的回饋列車活動，至今走過40站，協助逾100間學校、把棒球的魅力和快樂帶給超過7000 位大小朋友。20日由施子謙與吳桀睿擔任列車長，來到台南左鎮國小。

因為勞動人口外移、單親、外籍配偶等因素，台南左鎮人口近年趨向高齡化，左鎮國小肩負起社區照顧的責任，陸續設立樂齡中心及數位學習中心，協助當地耆老延續生活重心，也創造孩子學習多元專才的機會。

兩位選手在活動中體驗當地特色，以手工製作「月桃葉工藝品」，也是社區樂齡教育的一環，藉由多元的興趣發展，鼓勵高齡者快樂學習、促進身心健康，同時也深入部落社區，提升社會參與機會。

球員工會到台南市左鎮區關心當地鄉親，陪幼兒玩棒球。（球員工會提供／廖德修台北傳真）

施子謙和吳桀睿在陪孩子聊天的過程中，分享自己與家中長輩相處的點滴，提醒大家要及時把握和長輩學習、相處的機會，也鼓勵孩子們在面對現實條件的劣勢和挫折時，要學著放開心胸尋求家人協助，一起渡過難關。

體驗樂樂棒球的橋段則由兩位選手分別帶著包含幼幼班在內的全校孩子，從傳接球、揮擊、分組對抗，感受棒球刺激和美好的一面。孩子們不愧是台南在地球迷，紛紛在擊出安打或得分時，比出統一獅隊今年在總冠軍系列賽中展現的「大鵬展翅」經典動作，充分展現主場優勢，逗得現場所有大小朋友笑呵呵。

在台灣逐漸步入高齡化社會的今日，球員工會和國泰世華銀行承諾會持續善盡社會責任及影響力，提醒大家關懷不同的議題。

(中時 )