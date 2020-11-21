針對台北市議員昨（20日）一致認為北市府應對環狀線經營權「守土有責」，不宜將環狀線經營權「讓予」新北市政府。對此，新北市議員葉元之今（21日）表示，用「讓予」很不恰當，因為北市目前是接受新北委託經營，他更反酸北市「想當老闆，要出錢啊！」

葉元之表示，台北市議會昨天決議，不宜將環狀線經營權「讓予」新北市政府。坦白說，大家重視環狀線經營權是好事，但用「讓予」這兩個字真的很不恰當，因為台北市目前是接受新北委託經營。

他提及，有議員認為北市在台北捷運公司股權比較多，新北市贏不了，不可能拿到經營權。但實際上，環狀線是由新北市自負盈虧，根本不屬於台北捷運公司的路線，北市股權再多都沒有用。北市對環狀線，一毛錢都沒出過，每年還跟新北要3600萬管理費。

葉元之說，環狀線的經營權本來就屬新北，2018年底新北以行政契約，委託北市經營3年，目前新北希望解約，提早收回經營，即便台北現不願意，到2021年底，經營權還是會回到新北。

他批評，北市長柯文哲一直去扯環狀線還有南、北環和東環，這也是在誤導大家。所謂的環狀線，就是指現在新店到新莊這條捷運。至於南環和北環，要蓋好是十年後的事，東環則還沒核定，會不會蓋都不曉得。

葉元之以餐廳經營比喻環狀線爭議，某餐廳老闆曾將店委託給店長經營，後來老闆想自己當店長，原店長不僅不還，還理所當然認為店是他的，甚至要求老闆繼續付薪水，這合理嗎？台北市，就是那個店長。想當老闆，要出錢啊！

(中時 )