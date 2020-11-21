新竹科技產業服務協會「2020理事盃羽球錦標賽」，竹東鎮立羽球館開打。（羅浚濱攝）

新竹科技產業服務協會「2020理事盃羽球錦標賽」，21日在竹東鎮立羽球館開打，有新竹地區上百位愛好羽球的男女選手組隊參加，擔任該協會理事長的縣長楊文科特別到場與羽球國家代表隊選手劉巧芸一起開球，希望透過這次比賽提昇新竹縣羽球競技水準及全民運動風氣。

楊文科說，協會曾在2018年舉辦國小羽球錦標賽，讓羽球運動從基層紮根，也促成新竹地區跨縣市的運動交流，獲各界好評，今年首度舉辦社會組羽球賽，要感謝昌益文教基金會、勝利體育事業及極騰運動護具等單位的熱情贊助與支持。

新竹縣體育會羽球委員會主任委員蔡季桐表示，這場社會混合團體賽分為20歲到29歲組、30歲到39歲組、40歲以上組等3項組別，賽制採先循環各組取兩名進入，再取三名，獲得前三名的選手可獲4千、3千及2千元獎金及獎牌。

竹縣羽委會統計，可報名參加賽事共有117人，其中有34位女性選手，20歲至29歲組有6隊41人，30歲至39歲組5隊36人，40歲以上組6隊40人報名，縣府也應邀組隊共襄盛舉。

楊文科與羽球國家代表隊選手劉巧芸一起為這場賽事開球，劉巧芸說，她是竹東本地人，唸竹東國小、竹東國中及東泰高中，最佳成績是女子甲組雙打全國第三。

(中時 )