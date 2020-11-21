一名男子在2016年間，看見新聞播出見李宗瑞迷姦案的新聞，竟然色由心生，見女友有服用安眠藥睡覺習慣，竟想拿女友當成迷姦實驗品，兩度趁女友服用安眠藥後性侵，女友起床發現內褲穿歪，下體怪怪的，拿衛生紙一擦驚覺有「嘉明味」，憤而質問男友，未料竟得到「想學李宗瑞拿妳當實驗品」的傻眼回答，氣的報警，男方二審遭判5年6月，可上訴。

根據判決書記載，男方於民國105年3、4月間結識A女後即予追求、交往，進而於同年8月間一起同居在新北市男方住處。因A女罹患重度憂鬱症，需長期服用安眠藥、鎮定劑及抗憂鬱症等藥物才能入眠，男方竟然趁A女熟睡之際，對他直接性侵兩次。

Ａ女向法官泣訴，「男友2 次性侵害的時間都是在105年12月下旬，相隔沒有幾天，因為我有重度憂鬱症，每天都要靠吃藥來睡覺，他知道我需要吃藥才能睡覺，因為在案發前有李宗瑞的相關新聞，他就對我說沒有意識的女生跟吃藥昏迷的女生是不是真的沒有意識，他就說他想試試看，我有跟他說不可以這樣對我，但沒有多久他就趁我吃藥睡著後對我性侵。」

A女表示「第1次被性侵的過程自己沒有發現，醒來後發現我的內褲穿得歪歪扭扭的，去上廁所時覺得下體怪怪的，用衛生紙擦拭，發現衛生紙上有精液的味道，質問他是否趁我睡覺時對我性侵，他承認說，想學李宗瑞，想知道女生會不會有意識，只想拿我當實驗品而已。想不到隔沒幾天，他又趁我吃藥睡覺時性侵，那次是疼痛而驚醒，當時還一直跟他說不要，但他還是壓在我身上、壓著我的手繼續做。」

高院法官審理後，認為男方與A女為同居男女朋友，卻未能體恤A女患病需靠藥物始能入眠之苦，竟趁A女服藥後不醒人事之際，先後2次乘機對A性侵，造成A女身心嚴重受創，雖然有意賠償A女100萬元，但因喬不攏，一審判有期徒刑5年8月，上訴後，高等法院改判5年6月，全案仍可上訴。

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(中時新聞網)