玉里高中下勾投手楊國華在黑豹旗16強賽主動請纓上陣，最終繳出4局、無失分的好投，但他一年內體重暴增18公斤，也連帶影響到投球，他不好意思地說：「現在有在減重，目標85公斤，但好像越減越重。」

2020年黑豹旗今天起展開16強賽，玉里在楊國華4局好投帶領，加上打線也有效發揮，以13比0（7局提前結束）輕取新光高中，第3度晉級8強，下一戰將碰上成德高中與鶯歌工商之戰的勝方，賽後總教練余進德也不諱言8強賽就是派出陣中王牌林鴻祥先發。

余進德透露，此役是楊國華主動請纓先發，也讓林鴻祥有更多休息時間，而他本屆黑豹旗首度亮相表現得不錯，雖然楊國華國中才開始打球，余進德認為他抗壓性、控球都不錯，他笑說：「他持續在進步，但就是變胖而已。」

高二時才87公斤，但楊國華卻在一年內體重暴增至105公斤，他坦言體重過重影響到自己的投球，「現在腰會痛也受傷，我有在減重，就吃飯、吃菜，但好像越減越重。」

會選擇下勾投球方式，楊國華表示是在教練建議下開始，「因為教練說我國中才開始打球，沒有投球基礎，用下勾方式開始比較好。」他最欣賞的下勾投手是日職軟銀隊的高橋礼，「因為他下勾但球速很快。」

而玉里此役團隊共敲出14支安打，其中第1棒的林子宸與第9棒的林鈺添各敲出3安，林鈺添3安中有2支長打、貢獻3打點，繳出黑豹旗最佳表現，但他坦言前幾場比賽因太緊張導致狀況不佳，後面改變心態、大膽去做而收到好效果，余進德也誇讚他腳程快、打擊也很穩定，「是技巧、爆發力兼具的選手。」

目前高二的林鈺添家中過去也有2位哥哥有在打球，但因家庭環境因素被迫停止，他透露家人希望他高中打完就去當兵，但自己則希望能夠上大學繼續打球、甚至朝職棒目標前進，「目前就是在拉鋸中，也希望這兩年內打出成績，也是幫哥哥的份一起打下去。」

玉里高中第9棒林鈺添單場3安、3打點。（毛琬婷攝）

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