亞太經濟合作會議（APEC）昨晚首度舉行視訊峰會，新加坡總理李顯龍今天在社群媒體指出，與台灣領袖代表張忠謀進行雙邊視訊，聊得很愉快。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，今年領袖會議以視訊方式進行，主辦國馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）主持。這是21 個經濟體領袖及代表首度舉行視訊峰會，美國總統川普、中國國家主席習近平、李顯龍等出席。

李顯龍今天透過臉書發布，與代表總統蔡英文參加APEC峰會的台積電創辦人張忠謀雙邊視訊會議的照片並發文表示，「聊得很愉快」。

李顯龍說，張忠謀再度代表中華台北出席APEC。兩人自2018年在APEC會議期間喝茶後，就沒見過面。

去年APEC峰會因主辦國智利國內動亂取消。

以往會議以實體方式進行，台灣APEC領袖代表出席峰會期間，都會安排與其他國家領袖或高層官員進行雙邊會談，包括李顯龍。

李顯龍也在臉書發布另一則貼文，昨晚視訊峰會上，COVID-19是大家關注重點。他提出3項有關對抗COVID-19與促進復甦的建議，包括深化疫苗研發與分配的合作，安全恢復貨品與人員流動，支持各經濟體包容性發展。（編輯：廖漢原）1091121

(中央社)