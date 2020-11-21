截至今天下午1點為止，參與消基會官網連署「拒絕萊豬」的人數，已破13萬，消基會預估，到明天秋鬥時，應可接近15萬人次，這也是台灣少數在最短時間展現強烈民意的活動之一。

消基會表示，秋鬥中的「反萊豬訴求」預期將集結成千上萬民眾上街遊行，表達強烈心聲，希望政府能夠頃聽廣大民眾以行動所表達的訊號；但如果政府罔顧民意，置若罔聞，無意改變有礙國民健康的進口萊豬政府，在只有一天的遊行活動之後，這股民眾的力量，不應該散去，參加遊行的民眾以及廣大的消費者，仍然可以透過消基會官網，上網連署「拒絕萊豬」的活動，讓反對萊豬的意見繼續發酵，持續壯大，讓政府知道民意不會退朝，必須及早改弦更張，向民意低頭，不讓萊豬進口。

消基會指出，萊豬標示制度不可能在短期間內，如消費者所期待的完整施行。與其無法透過完備標示制度讓消費者享有「知情」和「選擇」的權益，未來勢必只有「反萊豬進口台灣」的自我防衛策略，捍衛消費者健康。

消基會提及，所有執行董事們和志工將在明天將與消費者站在一起，參加「1122反萊豬遊行活動」，這是一項「因志同而道合」的活動，消基會會一起和大家表達「反萊豬進口台灣」的強烈心聲。

(中時 )