黃昆輝教授教育基金會今(21)日舉行「新世代的機會在哪裡」座談會，董事長黃昆輝在致詞時提到，科技發展與產經結構變化快速，「人工智慧」（AI）與「資訊與通訊技術」（ICTs）也改變產業工作型態與用人需求，新世代不但心理不確定感增加，還要迎接許多新的挑戰。

黃昆輝並提到，新的世代面對的環境變遷，不但快速而且鉅大，例如新科技的快速發展、產經結構的改變，以及新冠肺炎的衝擊可能帶來的政治、經濟、軍事及整個國際社會的大洗牌，新世代不但增加心理上的不確定感，也要迎接許多新的挑戰。

黃昆輝說，就以現代科技如「人工智慧」（AI）和「資訊與通訊」技術（ICTs）快速發展的衝擊為例，改變了產業，尤其是科技產業的工作型態與人力需求，也連帶改變了人才培育的方式。

黃昆輝進一步指出，面對此一衝擊，除了教育必須因應改革，革新教學方式，打破現行學制的框架，更彈性化地整合課程外；新世代本身也需要在觀念上作調適，改變學習的態度，積極地充實現代產業用人所需的各項能力。

總統府資政、前經建會主委陳博志則說，AI對社會的影響，各方專家都說不準，也沒有精確研究，但社會因此都得面對AI科技進步所帶來的不確定性，

陳博志並提到，從科技不斷進化的情況來推論，可以確定，未來「失敗」機會會很大，整個社會制度要更有能力應對「失敗者」，而在美國社會，失敗的人有爬起來的機會，但在台灣，失敗者卻常被貼上標籤，「這個社會要讓大家有很多出路」，未來人才培育，靈活學習、發掘和解決問題，以及和社會連結的能都是重點。

環球經濟社社長林建山認為，當前社會聚焦的就業困境是「失業」，但未來可能成為「無業」時代，社會面臨很大的典範轉移。要加緊推動智慧教育，大學教育和職業訓練，都應和數位科技、AI、互聯網等領域扣連，做一些相應的調整。

台灣師範大學教育系教授王麗雲指出，教育部重視國教端老師教學方法的創新，卻沒有引導大學端進行課程改革，教學方法仍採取體驗方式，有待改進。至於改進之道，則是學生應建立國際觀，但卻有不少學校誤解國際化，以為有外國學生，或是姊妹校就是國際化，「在家也能國際化」，學生必須設法去了解其他國家發生的事情。

(旺報 )