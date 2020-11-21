開車上路遇到這台要小心！一名網友分享，等紅綠燈發現前方有3台貨櫃車經過，仔細一看車身印有ASML的字樣，讓他忍不住驚喊60億從眼前路過，並興奮拿手機拍照，影片引發網友熱議，超跑看到都要閃遠一點，撞一下直接人生登出。

網友近日在臉書社團《爆料公社二社》發文分享，等紅燈時，前方出現幾輛印有「ASML」英文字樣的貨櫃車緩緩駛過，讓他忍不住驚喊「60億就從眼前路過，台積電加油，台灣之光！」也興奮地拿起手機錄下12秒的影片。

影片一曝光，立刻引發網友熱議，「路邊超跑車主看到這個都要靠邊一點」、「移動式斂財工具」、「閃遠一點，A到我超額險都不夠賠」、「撞下去就可以當世界首貧」、「這撞下去直接人生登出」、「一台抵30、40台超跑」、「比軍火還貴」。

據了解，艾司摩爾（ASML）為半導體裝置製造商，主要產品為用來生產大規模積體電路的核心裝置曝光機，在世界同類產品中有高達90%的市佔率，許多知名的企業，像是台積電、三星、英特爾等公司，都會向ASML採購先進設備。

(中時新聞網)