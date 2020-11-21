在外租屋通常隔音很差，隔壁房只要動作大一點都能聽見，且還會有人不遵守規則。女網友抱怨，明明雅房規定不准男性過夜，但隔壁鄰居卻把人帶回來練習「女高音」，房東還幫緩頰是電視聲，「是房東太單純，還是我太糟糕？」

原PO無奈在《爆怨公社》表示，租的地方明明是雅房，只限女性承租，且明文規定不能帶男性過夜，沒想到隔壁房的鄰居卻經常開趴，練習「女高音」，讓她忍不住投訴房東；豈料，房東居然奇葩回覆，「她（鄰居）說電視開太大聲了，以後會注意。」

（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO將聲音錄下質問房東，「我很想相信是電視的聲音，但我昨天總共被吵醒2次，一男子走廊活動聲響、二肉體碰擊的聲響，之後還有男女交談聲，每星期週末都這樣，真的蠻困擾的。」但房東僅表示，會再告誡房客，並無積極作為。

而讓原PO下定決心搬走的原因就是，半夜起床居然發現門口被塞衛生紙，重點是使用過的，超級噁心；反映給房東，也只得到會請阿姨去清掃。原PO透露，已經確定要搬家，只能說人不要臉天下無敵。

貼文一出，超過千名網友朝聖「怎麼聽起來像公雞叫」、「我會直接敲房門問她要不要枇杷潤喉糖」、「不好意思妳家的雞吵到我休息了」、「聽到軟了」、「鵝鵝鵝鵝鵝鵝」、「建議放大悲咒跟他尬」、「呃拍攝者不救」。

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(中時新聞網)