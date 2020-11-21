活動也推出「超值盒裝優質漁產」獨家優惠活動，限量10名超值好康，一推出10分鐘內民眾秒殺搶購。（陳麒全攝）

屏東優質水產品烹煮的雙魚海鮮米粉湯讓現場民眾免費試吃，除了可以享用到屏東優質石斑、鱸魚外，另還備有廣受好評的優質美味魚種，包含甲魚、午仔魚、龍虎班、青斑等優質水產。（陳麒全攝）

限額VIP試吃會」邀請六福萬怡朱昱緯主廚及臺北魚市陳志芳總經理現場一起示範3道料理，川味椒麻水煮龍虎斑、酸辣鱸魚丸湯、四物甲魚雞湯撈麵線，使用屏東優質水產品輕鬆料理端出美味，讓VIP們享受前所未有的五星級試吃。（陳麒全攝）

限額VIP試吃會」邀請六福萬怡朱昱緯主廚及臺北魚市陳志芳總經理現場一起示範3道料理，川味椒麻水煮龍虎斑、酸辣鱸魚丸湯、四物甲魚雞湯撈麵線，使用屏東優質水產品輕鬆料理端出美味，讓VIP們享受前所未有的五星級試吃。（陳麒全攝）

試吃會中也邀請貴賓與養殖業者面對面的會談，更進一步了解屏東雙標章認證鮮魚水產品的優質品質，也開放專屬超值優惠現場預購。（陳麒全攝）

屏東縣政府於21日在臺北魚市舉辦屏東優質水產品「試吃活動、限量超值盒裝優質漁產、限額VIP主廚試吃會」等一系列推廣活動。此次活動讓更多民眾能品嚐達到國際標準的優質水產品。特別是今年疫情期間將屏東優質水產外銷至美國市場，並獲得國外朋友青睞。這樣優質水產品可不能讓全台民眾錯失的美味。

活動所推廣屏東雙標章認證水產品，外包裝皆貼有「屏東認證優質水產品雙標章」係指經過「產銷履歷」及「產地標示」兩種認證，作為食品安全風險控管與食品來源追溯的管理方式，從可得知並非只有新鮮美味這麼單純標章，可是從魚苗養殖到活體上岸；養殖處水環境與飼養照顧都有嚴格品質把關魚群健康生長。能讓全台灣人民可享有優質水產，最後關鍵程序，不外乎高水準的保鮮技術，毫不馬虎嚴格把關到最後，讓消費者能夠將產地直送水產品「食的安心；買的放心」。這就是屏東雙標章認證優質水產所兼具的健康、環保、價值三大品質保證的永續精神。

屏東優質水產品烹煮的雙魚海鮮米粉湯讓現場民眾免費試吃，除了可以享用到屏東優質石斑、鱸魚外，另還備有廣受好評的優質美味魚種，包含甲魚、午仔魚、龍虎班、青斑等優質水產。

屏東養殖戶親臨臺北魚市現場，向民眾解說魚類養殖到成品的作業流程，讓民眾對屏東優質水產品更進一步認識。活動也推出「超值盒裝優質漁產」獨家優惠活動，限量10名超值好康，一推出10分鐘內民眾秒殺搶購！

除此之外，「限額VIP試吃會」邀請六福萬怡朱昱緯主廚及臺北魚市陳志芳總經理現場一起示範3道料理，川味椒麻水煮龍虎斑、酸辣鱸魚丸湯、四物甲魚雞湯撈麵線，使用屏東優質水產品輕鬆料理端出美味，讓VIP們享受前所未有的五星級試吃。試吃會中也邀請貴賓與養殖業者面對面的會談，更進一步了解屏東雙標章認證鮮魚水產品的優質品質，也開放專屬超值優惠現場預購。

未來民眾不須遠赴屏東，也能在臺北魚市及各大通路聯名合作的銷售據點都可以購買到屏東最優質水產品，讓全台民眾FUN心吃、安心買。

(中時 )