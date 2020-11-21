縣府呼籲農民加入甘薯合作社，以契作方式生產來保證收購價格，加上合作社會輔導協助甘薯的種植，還能保障品質，相對來講會比較適合。（吳建輝攝）

彰化縣大城鄉甘薯(台農66號)今年11月進入盛產，收購價格從月初的15元，急速降到現在的7、8元，讓農民欲哭無淚，彰化縣政府農業處表示，台農66號種植門檻低，所以農民爭相搶種，造成產量大增價格下跌，目前將與大城甘薯產銷班合作社，以規定簽訂契作合約方式，來保障農民收入。

大城鄉因土壤、氣候相當適合台農66號，加上照顧容易，1年能有3次收成，造成農民爭相搶種，國內台農66號有將近9成都來自大城，種植面積超過1千公頃，今年因為雨量少，甘薯大豐收，讓每公斤均價從15元，降到現在甚至有不到7元的慘況。

彰化縣政府農業處長邱奕志表示，過去3年台農66號的價格，平均落在20元上下，農民的種植方式分成植苗或植薯，但不管哪一種方式，原土地原甘薯只要經過3年，品質會大幅降低，品項不好加上消費力不足，價格大崩跌是可以預見的情形。

邱奕志說，會呼籲農民加入甘薯合作社，以契作方式生產來保證收購價格，加上合作社會輔導協助甘薯的種植，還能保障品質，相對來講會比較適合，而縣長王惠美也指示，將購買來送給縣內的關懷據點，幫助農民，未來也會請改良場到彰化，輔導協助農民的栽培技術。

(中時 )