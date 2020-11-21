藝人黃子佼（中）與嘉義縣長翁章梁（右）一同品茗。（張毓翎攝）

「茶×色」館由設計大師陳俊良策展，以四季及色彩為符號，將品茗工具演化精巧的展現。（張毓翎攝）

「高山茶都．嘉義」博茶會「絲瓜大道」為今年的亮點之一。（張毓翎攝）

為期10天的「高山茶都．嘉義」博茶會，21日在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部熱鬧展開，嘉義縣政府今年妥善安排停車動線，以及加派人員以確保不致造成交通阻塞，開幕首日上午周邊交通還算順暢，此外，藝人黃子佼還前來與嘉義縣長翁章梁行銷活動，他們一路從高唱周杰倫《爺爺泡的茶》，再到同遊各主題館，賣力地將嘉義高山茶都的多元風貌，介紹給所有民眾。

嘉義縣阿里山茶名列台灣10大茶品之一，品項以烏龍茶、金萱、小葉種紅茶和烏龍紅茶為主，近年還陸續推出烏龍茶與桂花、苿莉花和玫瑰花結合的烏龍系列花茶，今年嘉義博茶會展示阿里山茶的產業面向，並與新創產業和茶文化結合，另還有創意茶藝競賽、小小泡茶師培訓等活動。

今日開幕典禮上，黃子佼和翁章梁以詼諧幽默的方式，介紹今年博茶會的亮點特色，黃子佼說，這次除有「茶」與「藝術」展館外，光是132攤農產市集就逛不完，黃還誇翁所帶領下的嘉義縣，有「金好吃、金好玩、金好買」3金，而博茶會更是有「高海拔、高品質、高人氣」3高。

翁章梁強調，今年除了茶以外，還首次展示阿里山高山咖啡，供民眾品味，他特別推薦「茶×色」館及「茶×原」館，前者由設計大師陳俊良策展，以四季及色彩為符號，將品茗工具演化精巧的展現；後者則以生態流水茶席結合藝術創作，展現鄒族原民文化。

另外，縣府也提醒自行開車民眾，下國道3號中埔交流道後，靠右行駛右轉富裕路就有臨時停車場及接駁車服務。

(中時 )