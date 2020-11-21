全球武漢肺炎疫苗捷報頻傳，感染科醫師李秉穎表示，前段班疫苗以3類疫苗為大宗，各有優劣，但接種對象均以成人、老人為主，兒童可能不會像流感一樣，列入首批施打對象。

國家衛生研究院今天下午召開「新冠病毒對於兒童健康之衝擊研討會」，台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎會前接受媒體聯訪時表示，目前全球進展較快的武漢肺炎疫苗共有3大類，分別是mRNA疫苗、腺病毒載體疫苗以及基因重組蛋白疫苗。

李秉穎說，這3類疫苗各有優劣，mRNA疫苗雖然能在短時間內大量生產，但因至今沒有成功上市的疫苗，礙於機轉因素，使用劑量上會比較大，局部或全身不良反應風險也較高，加上必須在零下70度低溫保存、運送，冷鏈技術將是一大考驗。

至於腺病毒載體疫苗，過去同樣沒有商業上市的疫苗，缺乏大量使用經驗，優點是安全性較高，不過若施打者體內具有腺病毒抗體，注射後病毒恐被人體中和，影響免疫力生成，且免疫功能差的族群與不適合接種。

基因重組蛋白疫苗方面，B型肝炎疫苗、HPV疫苗等傳統疫苗都屬於此類疫苗，雖然難以在短期內大量製造，但使用經驗多，不良反應風險相對低、引起免疫反應能力強是最大優勢。

不過，李秉穎指出，目前武漢肺炎候選疫苗大多以成年人、老人等重症風險高的族群進行臨床試驗，兒童因感染後大多是輕症，因此不會像流感一樣被列為首批施打族群。

截至目前，美國輝瑞和德國BioNTech合作的疫苗以及美國莫德納研發的疫苗都屬於mRNA疫苗；英國牛津大學和阿斯特捷利康合作研發的疫苗則是腺病毒載體疫苗；賽諾菲研發的疫苗則是基因重組蛋白疫苗。（編輯：吳協昌）1091121

(中央社)