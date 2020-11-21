為增進全民身心健康、提供國人實用的理財投資資訊，中華教育文化經貿促進總會今天舉行「2020健康理財經貿論壇」，邀請專家學者以此為主題，其中，行政院前政務委員薛琦以「去全球化與後疫時期的財經情勢與理財」演講時指出，各國積極使用QE（量化寛鬆）政策，導致過剩的貨幣流入金融市場，導致名目GDP（國內生產毛額）上升、實質GDP並沒有上漲。

中華教育文化經留促進總會總會長張永山致詞時表示，政治常常會有變化，但除了要有錢外，健康也很重要，因此才會辦理這次的論壇，而另個主題則鎖定健康養生；海基會前副董事長兼秘書長高孔廉致詞時則提及，健康與理財都是重要的課題，希望能為社會找到解決之道。

薛琦表示，新冠疫情為二次世界大戰後，全球首次出現的經濟大蕭條，導致全球服務業受重創，包括交通、旅遊、文教、餐飲、零售、許多製造業因全球供應斷鏈，生產陷入停頓，其中以歐元區、美國、日本、香港等地最嚴重，世銀在4月時估計，2020全球經濟將衰退5.2％。

薛琦指出，自從2010年美國實施QE政策後，各國也紛紛採取寬鬆的貨幣政策，但這些過剩

的貨幣並未進入實體經濟，而是進入金融與房地產市場，對實質GDP貢獻有限，也導致美國股市與實體經濟脫鉤。

薛琦提及，今年4月統計時指出，世界主要各國紓困預算占該國GDP中最低是中國大陸的4.7％、台灣則有5.5％、德國更達30.5％，顯示各國紓困不手軟，但也導致各國債台高築，但要還錢的方法僅有發新還舊、增加稅收、通貨膨脹等三種方式，但第一個方式無法降低債務水準、第二個方式不利經濟成長、第二個則恐使利率上升、物價波動。

最後薛琦指出，全球化帶來成長與物價穩定，但助長了資產價格上升，惡化所得分配；而去全球化將把風險轉變成危險，但也會改正全球化下的缺失。

論壇也邀請百益證券問有限公司總裁儲開軒、陽明大學講座教授張正、金立華科技公司首席顧問韓孝忠等人出席演講，引發現場熱烈迴響。

(中時 )