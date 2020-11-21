新北市一名家長日前指控，4歲女兒疑似在幼兒園杜姓教保員指使下，被4名同學「用5條繩子綁住、拿棍子戳下體」，但新北地檢署調查發現監視器沒拍到女童受虐畫面，也查無教保員涉案，認為可能是女童陳述時被家人誘導，回答不符事實的言論，將教保員予以不起訴，高檢署日前駁回再議，全案確定。

該媽媽日前在臉書PO文指控，4歲女兒洗澡時突然大哭，一問之下才說同學拿棍子戳他下體，到校質問時，班導師矢口否認並馬上離職，園方也拒提供監視器畫面，報案後警方要求園所提供監視器，園方卻稱畫面已被掩蓋。

該母指控，當天晚上回家後，才知道女兒當天又被戳，班導師幫他換褲子及擦藥，用棍子打他的頭、罵他呆子做丟臉的事，還警告回家不能告訴爸爸媽媽，動手的男同學還說「不能跟媽媽說戳10下，要說戳5下」，且惡行疑似長達4個多月，園內都沒人發現。

該母質疑，在心理醫師和社工詢問下，女兒才透露，被4位同學壓制4肢、1位男同學拿老師的棍子戳生殖器，有時在教室、有時在廁所，還有同學又繩持綁住他的鼻子和脖子。

不過檢警調閱園內監視器畫面，發現家長控訴性侵案當天，監視器並沒拍到女童有被壓制、綑綁、或是性侵的任何畫面，只有上學、用餐、午睡等片段。且醫院也回函表示，女童下體紅腫不一定是異物造成，可能與潮濕、過敏或清潔不善有關。

最關鍵的一點，女童警詢時雖指出遭同學侵犯，但檢察官認為，是因家長多次要求女童儘速陳述被欺負的過程，否則便說「若不陳述，祖母就要先離開現場」、「妳不好好講我就送妳去哪裡、媽媽快被妳氣到吐血」等，但事後檢方偵查時，女童對於被誰侵犯、哪位教保員等，卻又回答「忘記了」。

檢察官認為，女童可能受家長誘導影響，前後證詞不一，加上查遍相關事證，都找不到郭姓教保員涉案的證據，因此處分不起訴，高檢署日前駁回再議，全案確定。被送少年法庭的4名幼童也裁定不付審理。

(中時 )