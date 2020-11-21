在過去10個交易日，台股的表現跌破市場的眼鏡，又或者應該說，跌破散戶們的眼鏡。

自7月28日首度攻破歷史新高，13031點以來，台股出現了長達3個多月的盤整，以13000點的關卡為高點，低點則大約落在12150點。但多數人眼中往往只看見13000點的壓力，而忽視了12150點的支撐有多麼強勁，關於這點，早在一個月前的專欄中我就提醒過各位囉！

正因為多數投資人普遍抱持偏頗的看法，因此在11月9日正式突破13000點，甚至攻上13785點之際，大部分的人都是不認同、甚至是不甘心的，畢竟普遍的共識總認為，13000點應該是過不去的。

7/28首度攻上13031點時，也留下象徵壓力的爆量長黑K，拜登當選是不利股市的，諸如此類的種種原因，讓不少投資人不但沒有躬逢其盛的參與這波歷史行情，反而持續進行空方的操作，這實在是一件恐怖的事情。

若你的心態、作法也是如此，那麼你已經陷入非常要不得的投資盲點。我相信市場上絕大多數的投資人，都是技術分析的遵循者，或將其視為非常重要的指標，在技術分析中有個十分基礎的理論，當壓力被突破，壓力就不再是壓力，而是成為強而有力的支撐。因此，當你對行情提出質疑的當下，不就是將你原本所信奉的教條，徹底推翻了嗎？

投資最忌「先入為主」，多數投資人因為台股的「位階」，而預設立場的看待盤勢，這是一個十分錯誤的心態。投資人與行情的關係，應該就像是學生與老師，你可以用你的想法、邏輯，去預判盤勢的方向，但即便你的論點再精闢，運算過程再精彩，只要行情這位老師說你的答案是錯的，你就是錯的。別忘記一個永遠不變的道理，「市場永遠是對的」。

放下執著，尊重事實，尊重趨勢，才是在市場上生存的不二法門。

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

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(中時新聞網)