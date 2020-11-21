台灣疫情控制得當，讓天后蔡依林原訂五月演出的「Ugly Beauty2020世界巡迴演唱會」，延宕半年後，再度於高雄巨蛋重啟，精彩絕倫毫無冷場的演出，讓歌迷從頭嗨到尾，不過卻傳出一名罹患妥瑞症的歌迷，遭工作人員誣指在演唱會中偷錄影，不僅圍住逼他交出手機，事後證實是誤會一場後，工作人員更是一聲道歉也沒有，獨自留他在場外哭泣。

曾柏穎是妥瑞者患者，曾於2015年獲得總統教育獎，更在日本NHK全球反霸凌短片中，擔任台灣受訪者，他昨天在臉書PO出影片提到事件始末，與友人前往朝聖蔡依林在高雄巡演的首場演出，由於擔憂人多會出現焦慮狀況，因此向旁邊歌迷告知是妥瑞症患者，屆時若發出聲響和肢體動作，希望能加以體諒，甚至還因此吞了３顆鎮靜劑，不過演唱會過程，曾柏穎友人因拿起手機錄影，遭工作人員警告場內不得錄影，沒想到他竟連帶遭到斥責，平穩情緒也因此焦慮起來。

曾柏穎為了不影響其他人觀賞演出，便獨自到場外自我冷靜，藉此「釋放壓力」，過程中也出現不斷踱步、叫喊等不自主行為，但沒想到竟有3名工作人員此時前來圍住他，指控他在場內錄影，要求交出手機檢查，雖然曾柏穎澄清沒有錄影或拍照，對方仍堅持要他交出手機，雖然檢查過後證明是烏龍一場，但工作人員並未因此道歉，僅淡淡表示：「我們不知道你有妥瑞症」，讓他當場委屈落淚。

事後，曾柏穎也在臉書表示：「我又遇到了極大的考驗與難為，原來好好的觀賞一場演唱會對於像我這樣的身心障礙者是如此的艱辛，儘管我做了非常多的努力」，更以自身經驗呼籲外界：「希望對於少數族群有更多的了解和尊重」，根據《ETtoday》報導，主辦單位超級圓頂表示當時該名投訴者的朋友在直播和錄影，但因為演唱會現場太吵，導致講話必須放大音量，因此才會遭誤會在指責投訴者，處裡完後也依需求，安排較為舒適的環境讓他看演唱會，對於傳出這樣的報導來，推測是誤會一場。

(中時新聞網)