中捷試營運第6天 驚傳故障1.5小時 14:122020/11/21 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中捷運試營運第6天，中午傳出故障。(黃國峰攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中捷運本月16日展開為期1個月的試營運，今天邁入試營運第6天，中午卻傳出在大慶至高鐵車站間有故障情況，中捷公司緊急派員進行斷電並入廠維修，初估列車停駛約1個半小時。 今天中午12點12分，台中捷運傳出故障情況，中捷指出，列車在高鐵站尾軌轉車時出現故障訊號，因當時車上有旅客，經評估後，立即派員針對大慶站至高鐵台中站間斷電，由維修人員上車進行維修，車內旅客也以接駁車協助接駁疏運，約13點37分恢復運行。 (中時 ) #故障 #中捷 #試營運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北23處創新基地12月啟動 注入能量活絡產業 09:272020/11/21 寶島 陳時中證實 新冠疫苗買到了 04:102020/11/21 生活新聞 中捷試營運5天 搭乘人次破30萬 04:102020/11/21 地方新聞 台鐵電車線故障 內壢－中壢各車次延誤 10:212020/11/21 生活 義享時尚廣場明年3月開幕 林義守：高雄萬豪12月試營運 04:102020/11/21 財經要聞 往返台南、澎湖 麗娜輪搶頭香 04:102020/11/21 地方新聞 風電助攻僑外投資 前10月破73億美元 04:102020/11/21 財經要聞 華岡集團「麗娜輪」與雄獅旅行社等合作 12月開啟台南澎湖海上公路 08:592020/11/21 財經 出現2例新冠確診 浦東新區周浦鎮明天華城小區列為中風險地區 10:462020/11/21 兩岸 31層樓 高雄萬豪酒店12月25日試營運 04:102020/11/21 地方新聞 生活熱門新聞 比送衛生紙還狂 全聯鮮奶「買一送一」 網讚：夢幻組合 - 生活 10年前最頂尖的私大是？網曝真相：建中生都跑來讀 - 生活 帶女友回家見父母...對方看見三合院秒提分手 內行一看內文懂了 - 生活 牛肉麵風波周玉蔻抵制失敗再吐驚天6字 宅神：辣台派終於瘋了 - 生活 實名制口罩降價！明年起每片4元 14天可購10片 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。