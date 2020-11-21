台中捷運本月16日展開為期1個月的試營運，今天邁入試營運第6天，中午卻傳出在大慶至高鐵車站間有故障情況，中捷公司緊急派員進行斷電並入廠維修，初估列車停駛約1個半小時。

今天中午12點12分，台中捷運傳出故障情況，中捷指出，列車在高鐵站尾軌轉車時出現故障訊號，因當時車上有旅客，經評估後，立即派員針對大慶站至高鐵台中站間斷電，由維修人員上車進行維修，車內旅客也以接駁車協助接駁疏運，約13點37分恢復運行。

(中時 )