活動現場展示一面40x60公尺的「END POLIO NOW」旗幟，象徵扶輪社根除小兒麻痺的決心。（國際扶輪社提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕感謝扶輪社友在防疫期間的協助，長期熱心公益，讓社會更祥和美好。（盧金足攝）

國際扶輪社3461地區總監劉禮修指出，3461、3462地區扶輪日活動今日在市民廣場舉行，宣導反毒意識，展現扶輪社在預防小兒麻痺的努力成果，向全球宣告根除小兒麻痺的決心。（盧金足攝）

國際扶輪社3461、3462地區今日在台中市民廣場共同舉行扶輪日全場活力十足，熱鬧滾滾。（盧金足攝）

扶輪打開機會，讓世界看見台灣！台中市府21日與國際扶輪3461、3462兩地區共同舉辦扶輪日，扶輪社動員凝聚善的力量，攜手多家知名品牌企業，共同參與圓滿1＋1活 動，即「

你買一份，企業便捐出一份給弱勢團體」，捐助公益及弱勢團體，消費同時達到職業服務與公益善舉的重要精神。

活動現場展示一面40x60公尺的「END POLIO NOW」旗幟，象徵扶輪社根除小兒麻痺的決心，三十多年來，扶輪社在世界各地投入七億多元，出人出力分送小兒麻痺疫苗到偏遠地區，這項計畫也獲得比爾蓋茲基金會認同，扶輪社捐一美金，基金會就捐兩美金，全部捐款再交由世界衛生組織分配。

國際扶輪社3461地區總監劉禮修指出，國際扶輪社3461地區與市府有許多服務計畫，其中，3461、3462地區扶輪日活動今日在市民廣場舉行，宣導反毒意識，展現扶輪社在預防小兒麻痺的努力成果，向全球宣告根除小兒麻痺的決心。

3462地區總監葉惟堯與市府社會局長彭懷真、民政局長吳世瑋、衛生局長曾梓展等人出席，今天風和日麗，活動現場有各類精彩表演外，更有超過60家 中部知名美食設攤，還有總價近40萬元的摸彩獎品，一早就有很多民眾共襄盛舉，享美食、看表演，做公益，扶輪愛心發光發熱。

扶輪日連結社會公益、宣揚扶輪形象，突破以往嘉年華的形式，將娛樂、公益、美食大集 合，包括米其林指南名店，金悅軒、馨苑等，台中在地經典餐廳，好食慢慢、鹽與胡椒等，豐盛精緻的美食饗宴飄香。

此外，還有氣球達人吳哲宇、魔術師陳日昇、街舞之光築夢者等，接力進行精彩表演，全場活力十足，熱鬧滾滾，活動號召知名企業設計「圓滿1＋1活動」，民眾在1＋1攤位消費一份商品，企業捐出一份幫助弱勢民眾，由市府社會局提供給華山基金會、街友關懷基金會等公益單位，傳遞更多的溫暖與愛心，共同建構幸福宜居「台中城」。

(中時 )