29歲男星王大陸因演出《我的少女時代》迅速竄紅，在兩岸三地累積相當高的人氣；近些年在大陸更有不少作品問世，人氣扶搖直上。和媽媽感情非常好的他，時常在自己的社群平台曬出與媽媽的合照。而令人難過的是，媽媽卻在今年8月病逝，令王大陸十分難過。

今年9月，王大陸在自己的社群平台PO出一張與媽媽的合照，寫著：「肥婆，生日快樂，當小天使開心吧！要快樂哦，愛你。」原來當日是媽媽的生日，粉絲們看到貼文後，也紛紛祝王媽媽生日快樂，更惹得不少人鼻酸。

其實媽媽生前對於王大陸的作品十分支持，就像近期剛上檔的《狼殿下》，王媽媽更是期待。

今(21日)凌晨，王大陸更新微博了！他貼出作品的劇照並問道：「媽媽~妳看了嗎？這3年我回家妳都會問我狼殿下什麼時候可以看啊！知道妳喜歡玉珊姐的作品！這個作品我們都很用心！妳也要記得看喔！狼一生只愛一個！狼仔永遠愛妳。」思念母親之情，溢於言表。

更有窩心的粉絲留言安慰：「抱抱你。做自己喜歡的事，所有的努力，終究會被看見的。我們看得見，阿姨看得見，你的每一步蛻變和成長，都會被看見。懂你的人，會一直默默守護你。」

(中時新聞網)