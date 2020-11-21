移民署金門縣服務站今（21）日舉辦家庭教育課程，邀請金大護理學系教授黃玉苹以「攜手相伴．居家樂活」為題開講。（移民署金門縣服務站提供）

我們都是一家人!移民署金門縣服務站今（21）日舉辦家庭教育課程，邀請金大護理學系教授黃玉苹以「攜手相伴．居家樂活」為題開講，並宣導明年1月2日起正式核發的新式外來人口統一證號，希望大家很快適應台灣多元、豐富的社會環境。

黃玉苹帶領設計小遊戲的護理系學生團隊運用家庭照護的專長，與新住民父母分享透過遊戲促進孩子的感覺統合及生活適應，以及與孩子一起互動，從中學習穩定孩子的情緒，提升學習效率和動機，幫助孩子成長獲得更多成就感。

新住民學員也分享在金門的生活點滴，來自印尼的阿美表示，感謝移民署辦理這麼豐富的課程，讓她可以快速融入新環境，還可以認識許多好姊妹。

移民署也利用大家相聚機會，向新住民介紹2021年1月2日起正式核發的「新式外來人口統一證號」政策，同時也預告2020年12月16日先行舉辦「統一證號小學堂」活動，除有現場競賽外，當天在直播平台留言、分享並標註好友，就有機會獲得獎金，歡迎新住民朋友踴躍參加。

金門縣服務站代理主任劉燄輝表示，移民署關懷也深入照顧每一個多元文化結合的家庭，希望藉由更多元的課程，陪伴新住民朋友學習成長，盡快熟悉和適應新家鄉的生活環境，也共同豐富台灣多元的社會。

(中時 )