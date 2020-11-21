關西鎮早年稱鹹菜甕，主要是農民將種植的芥菜，先用腳踩平後放入甕中，加鹽醃製成鹹菜（酸菜）有名，關西鎮促進產業文化發展協會21日在東安古橋旁臨時停車場舉辦熱鬧的踩芥菜活動，讓大小朋友穿上衛生鞋套一起踩踏，從中傳承客庄傳統文化。

縣長楊文科說，鹹菜可以代表客家人刻苦耐勞的象徵，鹹菜延伸出料理非常多，像客家菜包、鹹菜鴨肉、鹹菜肚片湯、鹹菜肉片湯，都是非常道地客家美食。

「很多人鹹菜、福菜和梅干菜分不清楚！」住東安橋旁的農民邱創隆說，這3種菜都是用芥菜做成，鹹菜是用腳踩踏後放入甕中醃製，福菜則是將芥菜日曬2到3天，用筷子將菜放入空酒瓶中製成，芥菜曬4、5天水份更少則可綁起來就做成梅干菜。

關西鎮促進產業文化發展協會理事長劉文禎表示，關西舊名「鹹菜甕」，是日語「關西」諧音，在日據改名為關西，早年提到鹹菜就會想到關西，透過這項活動讓大小朋友知道關西地名由來，了解鹹菜是用芥菜做成的。

會場準備2千斤芥菜，讓大小朋友共同體驗古早踩芥菜樂趣，經「腳力加工」的芥菜，放入甕中發酵10多天，就可好鹹菜，將贈給關西鎮內12所國中小作為營養午餐食材。

有的小朋友腳的力量不夠，用上下跳方式將加上鹽巴的芥菜踩平，關西國小學生說，是第一次踩芥菜，可以感受腳下蔬菜中充滿水分，感覺十分特別也很有趣。

(中時 )