對許多人來說，開車是為了通勤代步，「不得已」，所以開起車來「很痛苦」。藝人王上菲也是為了代步而買車，但自從握上方向盤，體驗到駕馭樂趣之後，現在她自許是最愛開車的女藝人。

因為拍戲都是凌晨就要到劇組報到，然而住處附近沒有大眾運輸工具，王上菲只能靠搭計程車代步，往返交通費用每月累計下來其實很驚人，最後她聽從朋友建議買車，不過目前拍戲外景多在宜蘭，幾乎天天走雪隧，才發覺自己的小鴨鴨（TOYOTA YARIS）沒有能自動跟車的ACC功能，「因為遇到塞車的話，腳真的很酸」，儘管如此，還是不減她對開車的熱忱。

王上菲很愛自己的小鴨鴨，會買些套件裝在車上，打造自己的小天地，例如椅子的頭枕就是可愛兔兔系列，車門把換上酷酷的碳纖維飾板，另外安全帶上還有隻米菲兔，是她的最愛。實用性的配件也很多，例如方向盤就特別換了握感更佳的變形蟲造型，儀表控台上的避光墊，可以減少在大太陽下的反光，手機架也是不可或缺的車內配件。

王上菲在自己的車上裝了相當多的配飾。（陳大任攝）

有時候開夜車覺得無聊時，王上菲會和乘客或家人玩起猜車尾燈遊戲，例如HONDA CR-V的燈型就很好認，賓士車尾燈的樣子也很好記，一看就知道，但是也有些車子不好猜，像TOYOTA的ALTIS和CAMRY就不是很好分辨，但是遊戲玩久了就能發覺CAMRY其實比較「胖」，現在一眼就能分出兩車的差別，最近上市的ALTIS GR SPORT尾燈改得更特別，輪圈也很好看。

最近幾年，運動休旅車分食掉不少房車市場，但是今年包括FORD、TOYOTA、NISSAN、MITSUBISHI、HYUNDAI等許多品牌還是推出新款房車，且不約而同採取強化外型及提升駕馭樂趣的策略，就是要讓人愛不釋手。

王上菲說，第一次買車時主要的考量除了預算外，最重要是要好開（當時還不太會開車），因此車身迷你的小鴨鴨就成為她的首選，而且掀背車尾門讓她更容易抓好車尾與牆壁間的距離，非常好停車。這次試駕則是Ford最新款的Focus，她還特別做功能，很期待體驗ACC主動式車距調節巡航系統的功能。

特別的是，試駕車為Ford Focus四門ST-Line Lommel，配備的是符合美國汽車工程師協會（SAE）所定義的Level 2自動駕駛，是更先進的iACC智慧型定速巡航調節系統，搭配可在0-200km/h內可作動的ACC Stop & Go全速域定速巡航調節系統（附低速跟車），以及LCA車道導正輔助系統功能，在行駛過程中不但會自動跟車，維持在車道中央，並能調整符合道路的速度限制，相當聰明。

試駕車搭載182ps/24.5kgm最大動力輸出的渦輪增壓引擎，並配置Lommel專屬賽道級懸吊系統、煞車系統（含紅色卡鉗、前後加大碟盤），車身亦降低10mm，藉以提供駕駛者更為精進的轉向精準度、靈敏度、車身穩定度，王上菲在新店山區試駕時，特別體驗爬坡中加速超車，讓她大呼過癮。

除了持續拍TVBS的《女力報到》外，王上菲最近還參與音樂劇《童話秀逗秀》，是漫畫家蕭言中《童話短路》舞台劇版，與李天柱、李國超、鍾欣凌、郭子乾等前輩同台，穿梭在古今中外經典童話故事之中，明年1月於紅樓劇場演出。

王上菲覺得Ford Focus四門ST-Line Lommel後座空間很寬敞舒適。（陳大任攝）

Ford Focus四門ST-Line Lommel中控台各項功能配置明瞭，操作便利。（陳大任攝）

Ford Focus四門ST-Line Lommel配置ST-Line專屬運動化平底方向盤。（陳大任攝）

Ford Focus四門ST-Line Lommel駕駛座為跑車椅造型，包覆性不錯。（陳大任攝）

Ford Focus四門ST-Line Lommel後座椅中央扶手附置杯架。（陳大任攝）

Ford Focus四門ST-Line Lommel後座出風口下方有2個USB充電插孔。（陳大任攝）

王上菲喜歡白色，試駕車Ford Focus四門ST-Line Lommel碰巧和她的小鴨鴨TOYOTA YARIS都是白色。（陳大任攝

Ford Focus四門ST-Line Lommel車側葉子板上鑲有ST-Line專屬車身銘版。（陳大任攝）

Ford Focus四門ST-Line Lommel採用ST-Line專屬18吋雙色切削鋁圈搭配Michelin Pilot Sport 4高性能跑胎（235/40 R18）及專屬紅色卡鉗。（陳大任攝）

Ford Focus四門ST-Line Lommel配備LED尾燈及專屬擾流尾翼。（陳大任攝）

Ford Focus四門ST-Line Lommel車尾造型。（陳大任攝）

MITSIBISHI GRAND LANCER是中華三菱主力房車，品牌首次與饒舌學院派經典歌手老莫ILL MO跨界推出GRAND LANCER B&W羨定版特仕車（見圖，中華三菱提供），以跳色「黑控套件」展現新世代潮流，售價71.9萬元。（陳大任）

NISSAN SENTRA（見圖，裕隆日產提供）外型頗有家族大哥ALTIMA的帥氣儀態，配備國產同級唯一無線連結Apple CarPlay及I-Key遙控啟動功能，上市首月銷售訂單突破3000台，售價73.9萬元起。（陳大任

HYUNDAI IONIQ Hybrid前低後高的造型，予人一種不斷向前躍動的視覺效果，低風阻輪圈造型特別有種未來感，售價105.9萬元。（陳大任攝）

(中時 )