台中市政府今日在台灣大道府前廣場舉辦宣導園遊會，社會局長彭懷真頒獎表揚各類身心障礙者。（盧金足攝）

台中市響應12月3日「國際身心障礙者日」，今21日頒發台中市傑出身障者獎，獲獎表揚的楊嘉琪，視力在10年前開始退化，生活因為看不到而遭遇到很多困難與不方便，接受生活重建服務後，削馬鈴薯、操作手機、縫紉這些都難不倒她，今年9月重返學校就讀碩士。她以自己的經歷鼓勵身障朋友，「生活中的不方便，一定要找幫手」。

台中市政府今日在台灣大道府前廣場舉辦宣導園遊會，社會局長彭懷真頒獎表揚各類身心障礙者，肯定身心障礙者才能，感謝照顧者長期付出。園遊會現場共超過100個攤位，並有豐富有趣的闖關活動，現場大小朋友同樂，同時瞭解身心障礙者社區關懷據點的服務。

彭懷真長期擔任身障志工，針對身心障礙福利的發展從醫療、保護觀點，逐漸邁向權益保障，社會局也針對不同需求的身障者，推動34項服務方案。

今年參與園遊會的身障團體相當多，現場共超過100個攤位，其中有12個優先採購單位，希望市民支持，身障雙老服務及身障據點服務成果展，共有34攤身障社區據點闖關活動、7攤雙老體驗區，帶領參與民眾認識身障者、雙老家庭及身障據點服務。

會場還有寫生活動，另在惠中樓1樓中庭的社資中心成果展，由台中市六區身心障礙者社區資源中心及家庭照顧者支持服務共同舉辦，夢幻般花藝布展，吸引民眾到場打卡留念。

(中時 )