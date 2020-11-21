還記得3年前轟動外界的「越南第一醜女」郭金鳳（Quách Phượng）嗎？她當時自爆外型不佳，無論交朋友或出社會工作都不順，花了3億越南盾（約新台幣40萬元）整形，雖然嫁入豪門，但也很快離婚。不過，郭金鳳再傳婚訊，當年整容的錢也逐漸回本。

今年25歲的郭金鳳，整形前對外表非常沒自信，她描述自己眼距寬、鼻子塌、嘴唇厚、暴牙及膚況不佳，完全不符合亞洲人的審美觀，從小就常被取笑，長大後求職和交友都碰壁，相親被打槍更是家常便飯，人生過得很坎坷。

為了跳脫悲慘人生，郭金鳳向父母借了3億越南盾，從下顎、牙齒、鼻子等地方進行大修整，脫胎換骨變成大美人，交往富二代半年奉女成婚，上演麻雀變鳳凰的戲碼。可惜幸福的生活沒有持續太久，婚後她發現老公頻頻外遇，因此被離婚，結束短暫的5個月豪門婚。

雖然變成單親媽媽，但郭金鳳靠著姣好臉蛋接下許多美容產品的廣告，從平凡女子變成網紅，收入變得豐厚，當年借的整形費也逐漸「回本」，並且認識到一位好人家，對方願意讓她帶著女兒嫁進門，可說是事業、婚姻雙收。

(中時新聞網)