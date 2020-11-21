大陸長春市應召女一天接20客，被捕累到腿軟站不穩。（圖／翻攝自網易新聞）

大陸近日進行全國掃黃，並在吉林省長春市破獲一間應召站，當場逮捕3名年約20歲應召女。3女被捕後累到站都站不穩，其中一名女子透露，自己一天接20名嫖客，已經虛脫到腿軟。

據陸媒報導，當地警方接獲民眾檢舉，有許多男子進出某社區找一住處3名女子，行跡可疑，警方前往該處調查時聲稱「查水表」，進入後一舉破獲這間應召站。

警方進入時目睹一名女子赤裸上身趴在床上，當場逮捕3名應召女與4名嫖客，其中一名女子供稱，因為連續接待20名嫖客，身體承受不住，已經累到虛脫狂冒汗，連站都站不起來。

該女還透露，3名應召女年紀都是20幾歲，短短幾天就已服務200多人，每次費用人民幣500元（約2165元新台幣），每天可賺進1萬元人民幣（約新台幣4.3萬元），若遇到較富有者或有其他嗜好的客人，會另給小費。警方已將涉案者依法拘留，並沒收非法所得並罰款。

(中時新聞網)