6年前自台灣返鄉服務的金門醫院感染管制室主任董毓蓉醫師以其24小時手機待命，將病患和家屬視同家人的專業與愛心表現，獲得中華民國醫師公會全國聯合會的2020年防疫特殊貢獻獎。

這是醫師公會全聯會日前慶祝醫師節大會，公開表揚在COVID-19防疫醫療工作中有特殊貢獻的醫師，來彰顯默默奉獻、堅守崗位、濟世救人的醫者情懷，由衛生福利部長陳時中頒發。

董毓蓉醫師為金門在地醫保生，高雄醫學大學醫學系畢業後，在高雄醫學大學附設中和紀念醫院接受感染專科醫師訓練，2015年返鄉服務，擔任金門醫院感染管制室主任，積極推動相關業務，使金門醫院能持續提供愛滋病、腸病毒、潛伏結核感染指定醫院等任務，減少病患赴台領藥及治療。

另外，她也積極加強院內專業人員訓練，減少醫療照護相關感染，並配合台北區醫療網業務，每年辦理相關院內感染管制教育訓練及傳染病收治演練。

新冠肺炎疫情期間，董醫師協助訂定院內防疫相關流程及因應措施，積極籌畫院內防疫會議，規畫感染控制的動線分流，並協助設置感染專責病房，以防疫第一線重要成員，親自照顧疑似感染個案，並協助相關醫療單位診療及諮詢。

尤其，她在疫情期間24小時手機待命，即時掌握防疫先機，部署推動各項防疫工作，讓地區唯一的醫院，在防疫工作得以順利運作，不辭辛勞的表現獲得同仁和病患的肯定。

(中時 )