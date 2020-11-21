台中市警察局第六分局舉行「校園安全工作座談會」，號召轄內西屯區長、立委、市議員、外籍學生、校長、家長會長、委員等共同討論，以維護校園安全。（盧金足攝）

日前南部發生一名外籍女大生在校園周邊遇難，引發社會對校園安全關注，警政署舉行「校園安全維護視訊會議」，要求員警杜絕匿報違者嚴懲、統合警力機先妥處、全面檢視安全設備、結合警力加強巡查、強化聯繫落實宣導等5大策進作為，有效強化校園安全。

台中市警察局第六分局由分局長盧廷彰主持「校園安全工作座談會」，號召轄內西屯區長、立委、市議員、外籍學生、校長、家長會長、委員等共同討論，以維護校園安全。

盧廷彰表示，台中市警察局第六分局在原有巡邏及護童勤務外，另規畫校園專責巡邏勤務，加強學童上下學時段安全維護及行車秩序，增加校園巡邏及安全走廊巡查次數，有效提升見警率。

此外，結合守望相助隊、義警、義交等民力，加強夜間學校周邊巡邏及守望，各校最關注的監視器增設及照明部分，警六分局也與學校進行訪視暨現地勘查，將現有路口監視器調整到最佳拍攝角度，照明設備損壞即時通報市政府修護。

台中警六分局轄內大專院校、高、國中，國小等計有30所，另有外籍生有1351人就學，除住宿於學校宿舍外，部分在外租屋，為維護租屋學生安全，派出所所長與學校主動訪視房東和賃居學生，了解學生需求及落實友善通報。

座談會中各校踴躍發言，東海大學及文華高中、宜寧中學等多所校方代表發言提案校園外人行道陰暗路段增設監視器、照明設備，提供外事警察聯繫專線，以利緊急狀況聯絡等多項建議。

盧廷彰強調，該分局由偵查隊、派出所與各級學校建立「校園安全防護專區」LINE群組，除與學校充分互動及交換校安訊息外，亦能即時反應及處置，針對治安顧慮人口持續清查、列管、約制預防再犯。

警六分局也由業務單位，針對臉書、PTT、Dcard進行網路輿情蒐報，遇有敏感案件即時處置。

學生自我保護的觀念亦是校園安全重要一環，警六分局積極至轄內學校進行校園安全宣導，共同打造校園安全三心，「警察用心、家長放心、孩子安心」， 讓孩子有個安全、優質的學習環境。

(中時 )