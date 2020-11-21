婆婆逼死媳婦事件餘波蕩漾，死者生前與婆婆對話內容曝光，錄音檔顯示面對強勢婆婆的責難，即使媳婦說了20次對不起，仍難澆熄對方怒火。對此，家有2位掌上明珠的醫師謝宗學透露，以後女兒出嫁有一條件絕不退讓，就是不能住在原生家庭裡，父親疼惜女兒的心情，頗引起共鳴。

中山附醫兒童急診科主任在「Dr.E小兒急診室日誌」發文說，身為兩個女兒的父親，很早跟老婆取得共識，未來有男生要跟我們的女兒結婚，絕對無法退讓的必要條件：「婚後必須脫離原生家庭獨立在外面居住，否則就不要娶我們的女兒！」

對於不跟公婆一起住，底下網友謝論很熱烈，「就算分開住，也不能讓公婆有家裡的鑰匙」、「其實沒有住在一起也是會有問題的」、「要有隨時放棄媽寶也不難過的想法在，日子才不會太難過」、「這樣的觀念要傳承！」、「有距離才有美感啊」、「女方自己準備房子最實在」、「如果夫妻有一方扛不住自己的長輩，分開住也是一樣麻煩多多」。

有網友分析，錄音檔裡的婆婆說話咄咄逼人！在這樣的環境下，先生又軟弱沒站在一起，真的根本沒支持系統。一位單親媽媽更分享自己的悲慘遭遇。她說，這種感覺很傷，她曾被婆婆打過巴掌幾次，以前和婆婆同住，不讓她進廚房，生小女兒1歲後，也不給她吃晚餐。後來小女兒6歲，搬到離婆家10分鐘步行路程。婆婆仍找她的好朋友家人監視她的生活，一起和這些人霸凌她。她說，今年上個月被先生拋棄，其實很無助，忍了19年，到頭來還是一場空，浪費光陰。

(中時新聞網)