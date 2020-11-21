總統府音樂會今在高雄衛武營登場，蔡英文總統提到，透過總統府音樂會，希望屬於台灣的聲音，同樣可以為世界帶來鼓舞。（翻攝總統府YouTube）

蔡英文總統21日到高雄衛武營國家藝術中心，出席「晨曦‧高雄 2020總統府音樂會」。她致詞時提到，今年適逢高雄改制更名百年，也是台灣通過重重考驗，在防疫、經濟、民主成就上，帶給世界貢獻的一年，透過總統府音樂會，希望屬於台灣的聲音，同樣可以為世界帶來鼓舞。

這場音樂會不開放媒體入場採訪，而從轉播畫面中來看，現場座位並未全部坐滿。今出席活動的有，蔡英文、副總統賴清德、監察院長陳菊、衛福部長陳時中、高雄市長陳其邁等中央、市府官員，以及受邀請的使節團、駐台代表等外賓及民眾。

蔡英文致詞提及，過去幾年總統府音樂會持續走出台北，走向台灣不同縣市，和各地好朋友分享多元的台灣音樂，今年很榮幸來到衛武營，這是台灣唯一的葡萄園式的音樂廳，體驗現場的演奏、演唱感受魅力。

她表示，這次總統府音樂會，也是獻給高雄的一場音樂會，有高雄在地音樂團隊參與，曲目包括有鳳山已故作曲家蕭泰然先生的作品，作品傳達出對故鄉濃烈的情感，今天夫人跟女兒也到場。

她說，今年適逢高雄改制更名百年，也是台灣通過重重考驗，在防疫、經濟、民主成就上，帶給世界貢獻的一年，透過總統府音樂會，「我們也希望屬於台灣的聲音，同樣可以為世界帶來鼓舞」，也謝謝大家支持跟配合防疫政策，一起來支持台灣美好的音樂文化，及共同享受這場藝文饗宴。

(中時 )