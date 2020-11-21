苗栗縣長徐耀昌率領多位鄉鎮市長及民代參加開幕式。（謝明俊攝）

比賽隊伍競逐前5名成績。（謝明俊攝）

由苗栗縣政府承辦的全國中小學客家藝文競賽總決賽，21日在育達科大隆重登場，共有來自14個縣市、90所國中小、幼兒園等117隊2400名學生參賽，是客語界一年一度的盛事，苗栗縣在本次比賽已先奪下中區第1，期望能再奪下佳績。

苗栗縣政府承辦這次的全國中小學客家藝文競賽總決賽，縣長徐耀昌非常重視，教育處長邱廷岳動員全苗栗各國小能量投入，由銅鑼國小負責總召集，包括僑育、談文、山佳、竹南、三灣、建國、建功、照南、信德、頭屋、信義、六合等國小全投入支援協辦，並由育達科大提供比賽場地，前後花了半年時間籌備開會，務必將賽事辦得盡善盡美。

全國中小學客家藝文競賽分成北中南東等四個分區預賽，再由各區特優隊伍參加在育達科大舉行的總決賽，共有來自14個縣市、90所國中小幼兒園，總共2400名學生組成117隊參賽。比賽項目分成客語歌唱、口說藝術及戲劇表演等3大類別，再依年齡分成幼兒園、國小低、中、高年級，以及國中組等共5個級別，角逐前5名獎項，可獲客委會準備的獎金2千至1萬2千元。

21日上午的開場，由銅鑼國小的國樂隊、建功國小的舞蹈班帶來好聽的音樂及有趣的貓舞，接著中場由建國國小的合唱團及後龍國小扯鈴隊接續演出，均獲在場來賓好評。徐耀昌出席開幕式，期許落實客語在生活中。苗栗縣參賽學校隊伍在10月17日的中區初賽中，一共拿下26組特優及31組優等，總成績蟬聯中區第1名，期望能在全國賽中拿下佳績。

全國中小學客語藝文競賽總決賽建功國小舞蹈團表演

全國中小學客語藝文競賽總決賽銅鑼國小國樂團表演

(中時 )