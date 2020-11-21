統一獅球星陳鏞基先前受訪表態不會行使自由球員，不過前日出現在獅隊自由球員名單中，陳鏞基今日表示這些事情都交給經紀公司處理，開玩笑說自己現在是「自由人」，由於剛打完高張力的總冠軍賽，現在返鄉希望多花時間陪家人，也參加原棒協舉辦的關懷盃，看看小朋友打球讓他找回初心。

陳鏞基同意中信兄弟張志豪所說，行使自由球員是權利，如果有機會就試試看，也是為了台灣職棒環境更進步，「我決定後就是看情況，其他交給經紀公司，現在好好休息陪家人，回花東看一下，也喜歡來關懷盃看小朋友比賽，會想到以前很開心的時候，不管輸贏都開心。」

日前陳鏞基宣布行使自由球員後，獅隊領隊蘇泰安透露是陳鏞基主動提出，因為今年剛好味全龍回歸會有擴編選秀，各隊僅能保護近2年新秀及18人名單，而自由球員不隸屬任何一隊，因此不占名額，等於多一個位置的空間讓球隊運用，獅隊則表示會盡全力將陳鏞基留下。今年陳鏞基月薪62萬，若有球隊想簽他要付高達930萬的轉隊費，且明年月薪只能更高不能更低。

陳鏞基低調表示現在想先休息一下，畢竟職棒場上有太多壓力，容易會倦怠，「棒球以外的事盡量不要去想，其他交給球團跟經紀公司處理，現在沒有太多想法。」

(中時 )