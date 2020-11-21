巫師沃爾(John Wall)打算離開華盛頓了，有機會和火箭球星韋斯布魯克(Russell Westbrook)互換球隊。美媒《The Athletic》本周報導巫師與火箭談過了交易的可能性，不過火箭的要求比較多，雙方還沒共識。

沃爾是2010年選秀狀元，至今都沒離開巫師，他菜鳥那年就很厲害，生涯場均19分、9.2助攻、4.3籃板、1.7抄截。然而沃爾2018年底因為左腳跟骨刺開刀，接著又左腳阿基里斯腱撕裂，相當於兩年沒有上場了，他今年才30歲。

受傷前一季沃爾與巫師簽下4年1.7億美元肥約，平均年薪超過4000萬美元，持續到2023年季外(最後一季是球員選項)。此外還有15%交易補償金。沃爾要求高層交易他，巫師總管薛帕德(Tommy Sheppard)最近表示他也不想用沃爾了，將以得分後衛畢爾(Bradley Beal)為重建核心，畢爾去年以2年7200萬美元續約。

巫師在沃爾受傷後戰績沉底，其實在他受傷前勝率也從未超過6成，還傳出跟隊友不和。美媒NBC報導，沃爾聽說總管想以畢爾來重建時有些訝異，但也表示理解，他缺陣期間畢爾已經成長為明星球員。巫師要處理沃爾，韋斯布魯克的薪資正好可以匹配，兩人的合約至少都還剩下1.32億美元。

(中時新聞網)