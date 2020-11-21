由許承傑執導，陳淑芳、謝盈萱、徐若瑄、孫可芳、丁寧等金獎陣容主演的電影《孤味》，上映後口碑如潮開出亮眼票房，並入圍本屆金馬獎六項大獎。第57屆金馬獎頒獎典禮將於今日（21）晚間7點登場，新竹市市長林智堅分享自己觀賞《孤味》後的感動心情，表示自己不斷思考生命中的女性故事，隔天忍不住騎上腳踏車，去找在大同路23巷擺攤的「阿滿姐」買烤玉米，以示對阿滿姊30年來靠著烤玉米撐起家計的敬佩。

林智堅今日在臉書發文，寫道：「這個月初我和太太一起看了《 孤味 Little Big Women 》，這部片的後勁很強，讓我整個週末都在回想，關於自己生命經驗中那些女性的故事，還有關於孤味；隔天我就騎著腳踏車去找大同路23巷裡阿滿姐的烤玉米，那個屬於我們青春年少記憶的味道，阿滿姐30多年來就靠著烤玉米來攥錢養家。這就是孤味，專心一意，能把一個味道做好，然後撐起一個家。」

林智堅指出：「分享完我自己的故事，我要特別說，今天晚上就是金馬獎的頒獎典禮，《孤味》入圍了最佳新導演、女主角、女配角、改編劇本、電影音樂與歌曲等6項提名。我想許個願望，如果六項提名有三項獲獎，我會邀請朋友共襄盛舉包下10個場次在不同縣市放映，讓更多人知道這部好電影，同時也力挺畢業於清大的導演許承傑以及新竹人編劇黃怡玫。」此外，林也號召大家一起為《孤味》集氣，盼其能在金馬獎中大放異彩。

文章發出短短一小時即獲得超過3100個讚、近百則留言與數十次分享。網友紛紛留言：「我也很常去買，讀書時期吃到現在的老味道」、「集氣孤味金馬獎六六大順」、「這家好吃，從小吃到大，看來以後要排隊了⋯…」「看著看著就哭完了一包面紙，心疼劇中阿嬤原本覺得悔恨交加的ㄧ生其實一個轉念就可以海闊天空的……」「我也是因為市長的極力推薦特地帶媽媽與姐妹去看，真的讓人很感動的一部好電影……我也愛吃烤玉米改天也來去試試」。

(中時新聞網)