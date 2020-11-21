眼看2020即將結束，這次過年又無法帶對象回去給爸媽看了嗎？星座運勢老師艾菲爾在粉絲團公佈，在大吉星「木星」與愛情吉星「金星」的加持下，以下4星座在農曆年前有脫單閃婚的好運，快來看看自己有沒有上榜吧！

▍第四名 巨蟹座

現在起到農曆年前，巨蟹喜獲金星在「夫妻宮」閃耀，這些日子巨蟹感情的主動權是由你掌握的，你可以成功享有戀情及婚姻的甜蜜如意，只要你開口答應，想獲得長久感情、甚至步入紅毯都不是問題。尤其在農曆年前的這些日子，將有一個懂得尊重、包容、體貼你的人走進你的生命，可能他比較木訥，不會說些好聽的花言巧語哄你，但他卻可以永遠陪在你身邊，守候著你。如果巨蟹農曆年前遇到這樣的一個人，請你千萬要緊緊抓牢，因為你也不想與這麼好的他擦肩而過。

▍第三名 獅子座

農曆年前，木星在你的「夫妻宮」閃耀，使獅子的愛情運閃閃發光。揮別過去千奇百怪的對象，這次迎接你的是一段甜蜜可靠、讓你有充足安全感的愛情。年底到農曆年前，你將遇見完美符合結婚條件的對象，他對人生有充分規劃、也有企圖心，最重要的是他始終把你放在心上，凡事以你為第一優先，讓你在他面前可以不必委曲求全。這樣的包容體貼很快就會讓你動了心，而他也極可能會趕在農曆年前就向你求婚，你們很快就能步入紅毯。

▍第二名 天秤座

農曆年前，木星將進入你的「愛情宮」，單身的天秤閃婚的機會特別高！無論你是已有伴或是單身，都有意外懷孕、奉子成婚的可能。陽曆12月中開始就是你倆進入穩定關係的關鍵點，特別是已到適婚年齡的天秤，將有長久踏實的愛情降臨，使你終於覺得結婚不是夢，可如願找到好歸宿了。另外由於愛情宮也像徵「子女運」，提醒目前沒有懷孕計劃的天秤，要多注意避孕措施，因為農曆年前就是有意外驚喜降臨的可能，你雙喜臨門的機會特別高！

▍第一名 水瓶座

現在起到農曆年前，水瓶有兩大吉星「木星」與「金星」的照拂，所有和婚姻丶結婚相關的喜事，都紛紛降臨在你身上！加上身邊的人早就都脫單結婚了，這讓已到適婚年齡的你，更想趕快把自己嫁掉。而你的親朋好友早就比你還著急，每天都有人要介紹新對像給你認識，讓你挑都挑不完。在這樣天時、地利、人和的時間點，你很快就能邂逅一位條件滿分、值得你託付終身的對象。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)