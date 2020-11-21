一枚指紋讓陳姓男子19年前犯下的2起性侵案得以偵破；不過，檢警偵辦時，2名被害女子一人已過世，另一人不願出庭作證。一、二審法院均判處陳男9年有期徒刑，全案可上訴。

民國93年6月台東地檢署偵辦一起侵入住宅強制猥褻案，警方雖然於被害人住處採集到指紋，但找不到犯罪嫌疑人，不過警方還是將指紋建立資料。

民國106年8月間刑事局舊案指紋電腦比對，查出93 年的猥褻罪和陳姓男子指紋相符，於是通知陳男到案，並採集他的唾液送驗，意外發現他又涉及民國90年、91 年2起侵入民宅強制性侵案。

民國90年7月間，桃園中壢區（桃園縣中壢鎮）一名男子假裝問路，見屋內僅60歲女子單獨一人，於是將女子強行拖入屋內性侵得逞；91年1月間，同樣在中壢鎮發生男子侵入租屋處，將一名女大生強制性侵。

2起案件的受害女子均前往警局報案，並採集到嫌犯的DNA。但因當時警方資料庫內找不到相同DNA，遲遲無法找到嫌犯；未料，因陳嫌的一枚指紋，讓沉寂達19 年的2起性侵案、13年的強制猥褻案得以偵破。

不過，台東地檢署偵辦和法院審理2起強制性侵案時，遇到了困難，民國90年的被害女子已於102年過世，無法出庭作證；91年的女大生性侵案，被害人也不願視訊作證出庭，她說現在已經有家庭，不希望被打擾。

法院調查，陳男案發時25、26歲，民國90年間雖然在自強外役監服刑，但第一起性侵案發生時，他剛好放假返回中壢；而第2起性侵案發生時他已經假釋出獄。

雖然2起被害人均未出庭作證，但依據DNA和相關地緣、時間比對，以及被害女子至今仍心靈難以抹滅，認定這2起性侵的歹徒即是陳男，台東地方法院和高等法院花蓮分院均判處陳男9年有期徒刑，全案還可上訴。（編輯：方沛清）1091121

(中央社)