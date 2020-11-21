位於南投縣埔里的知名普台中學，遭爆未經家長同意的情形下，以家長名義為1名學校認為無法管教的學生辦理轉學，並將轉學證明書寄給家長，影響小孩受教權，家長已向南投地檢署提告普台校長涉嫌偽造文書。普台中學下午發出聲明表示，該生已違反三大過，且在父母懇求下再給予機會仍沒改善，至於姜生家長向南投地檢署提告涉嫌偽造文書乙事，將來若接到地檢署通知，會提供相關資料，向地檢署說明校方人員並無偽造文書之行為。

普台中學對於媒體有關亂轉學的報導，發表五點聲明如下:

一、 普台為一所住宿型學校，須 24 小時教育並關照每位學生的 學習樣態，姜生自 108 年 9 月開始即不斷發生與同學肢體 衝突、射橡皮筋影響公共安全、以言語人身攻擊同學、不 遵守課堂秩序、辱罵師長等行為，109 年 2 月姜生母親向 班級導師表示決定轉學，並請協助準備轉學資料，惟後又 表示不轉學了。至 109 年 4 月 20 日姜生已累積滿三大過， 依國民小學及國民中學學生成績評量準則第 12 條規定，將 來無法取得畢業證書。同年月 21 日約父母到校，與姜生父 母溝通後，父母要求再給一次機會，並承諾如果再違反校 規及不服師長管教，若懲處累積滿三大過（事實上當時已 滿三大過），則必自願辦理轉學，姜父及姜生自願簽立切結 書為憑。

二、五月以後，姜生之行為並未改善，仍持續用人身攻擊的字眼 辱罵威脅師長、擾亂課堂秩序、破壞公物等行為。至同年 6 月 18 日姜生之行為完全失控，同日發生上課跑步踢同學、故 意翻倒同學桌椅令同學受傷並破壞公物、故意污損課堂違規 紀錄等行為，學校請姜生父母來校說明姜生狀況，姜生父母 將姜生帶回管教，同時為姜生請假至 7 月 6 日再回校考試， 2 因疫情期間隔離考試，7 月 9 日下午約父母討論轉學事宜， 校方提出依 109 年 4 月 21 日簽立之切結書辦離校手續，並提 供轉學相關資料，方便轉學之需，姜父事後卻否認有同意轉 學乙事。為此南投縣政府召開協調會，但父母未接受會議協 調並請校方依規定提報中輟。

三、學校不會放棄教育每一個學生的機會，但也有責任及專業建 議並給予孩子更適性的學習環境；每個孩子應在適合的教育 環境下成長，不應當被家長以工作忙碌為由，硬塞在不適合 該生的環境學習，姜生實不適合住宿型學校，急需家庭和學 校共同合作。

四、再次重申並未有拒絕姜生返校就讀之情事，惟依強迫入學條 例第 6 條規定，學生父母必須配合校方實施家庭教育，學校 所提供之轉學資料乃依家長自願簽名之切結書同意申請辦理， 並無對姜生實施轉學處分。本教育之初心，師長皆已竭盡全 力輔導姜生，但無家庭教育配合，故收效甚微。

五、至於姜生家長向南投地檢署提告涉嫌偽造文書乙事，將來若 接到地檢署通知，會提供相關資料，向地檢署說明校方人員 並無偽造文書之行為。

(中時新聞網)